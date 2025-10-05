Teška saobraćajna nesreća kod Gračanice, jedna osoba smrtno stradala

RTV SLON
policijske trake, pronađeno beživotno tijelo ženske osobe, pucnjave, kriminal, korupcija, policija, zuta traka, Udaren pješak, tuzli, teška krađa, pijani vozač, srebrenik
Foto: Ilustracija

Jutros, oko 4:30 sati, na dijelu magistralnog puta M-4 Tuzla–Doboj, u mjestu Donja Orahovica na području Grada Gračanica, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač, saopćeno je iz MUP-a TK.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je putničko vozilo sletjelo s kolovoza. Smrt vozača na mjestu događaja konstatovao je ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica.

Uviđaj obavljaju službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica, pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Zbog obavljanja uviđaja, saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta trenutno je obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Civilna zaštita: Pet požara u Gradačcu, vatrogasci brzo reagovali

Istaknuto

Fudbalerke Slobode danas protiv Širokog Brijega

Istaknuto

Stanje na putevima: Zastoj na magistralnom putu zbog saobraćajne nezgode

Istaknuto

Dominacija bh. ragbijaša: Uvjerljiva pobjeda nad Crnom Gorom u Zenici

Istaknuto

Vremenska prognoza: Danas u Tuzli na snazi upozorenje

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]