Teška saobraćajna nesreća kod Gračanice, jedna osoba smrtno stradala

Jutros, oko 4:30 sati, na dijelu magistralnog puta M-4 Tuzla–Doboj, u mjestu Donja Orahovica na području Grada Gračanica, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač, saopćeno je iz MUP-a TK.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je putničko vozilo sletjelo s kolovoza. Smrt vozača na mjestu događaja konstatovao je ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica.

Uviđaj obavljaju službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica, pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Zbog obavljanja uviđaja, saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta trenutno je obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac.