Teška saobraćajna nesreća u BiH: Automobil sletio sa puta, poginula jedna osoba

RTV SLON
ubistvo

U ranim jutarnjim satima 3. januara 2026. godine, oko 2 sata, Policijskoj stanici Derventa prijavljena je saobraćajna nezgoda u kojoj je putničko vozilo marke Volkswagen sletjelo s kolovoza.

Vozilom je upravljala osoba inicijala V.K., dok se na mjestu suvozača nalazila osoba inicijala D.Š., a obje osobe su s područja grada Dervente.

„U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala D.Š. je od zadobijenih povreda smrtno stradalo na mjestu događaja, dok je lice inicijala V.K. zadobilo tjelesne povrede i prevezeno je u Univerzitetsko-klinički centar RS u Banjoj Luci“, saopćeno je iz Policijske uprave Doboj.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice Derventa, a uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

pročitajte i ovo

Vijesti

Među povrijeđenima i državljanin BiH u požaru u Crans Montani

Vijesti

VIDEO: Valovi u Dubrovniku odnijeli državljanina BiH, u toku akcija izvlačenja...

Istaknuto

Pronađeno vozilo na Jahorini: Navodno pripada Seadu Jahiću

Istaknuto

Nestao Sead Jahić iz Tuzle, porodica moli za pomoć

Istaknuto

Sarajevo: Automobilom pokušali razvaliti vrata SCC-a

Tuzla i TK

Saobraćajna nesreća u Srebreniku, pričinjena značajna materijalna šteta

Vijesti

Donald Trump: Zarobili smo Madura

Istaknuto

Zimski dječiji program donosi viteške igre na Trg slobode

BiH

Od Nove godine nova poskupljenja, evo i koja

Vijesti

Eksplozije u glavnom gradu Venecuele u jeku tenzija sa SAD-om

Sport

Sloboda Energoinvest otvara 2026. godinu velikim duelom u Mejdanu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]