Teška saobraćajna nesreća u BiH: Automobil sletio sa puta, poginula jedna osoba

U ranim jutarnjim satima 3. januara 2026. godine, oko 2 sata, Policijskoj stanici Derventa prijavljena je saobraćajna nezgoda u kojoj je putničko vozilo marke Volkswagen sletjelo s kolovoza.

Vozilom je upravljala osoba inicijala V.K., dok se na mjestu suvozača nalazila osoba inicijala D.Š., a obje osobe su s područja grada Dervente.

„U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala D.Š. je od zadobijenih povreda smrtno stradalo na mjestu događaja, dok je lice inicijala V.K. zadobilo tjelesne povrede i prevezeno je u Univerzitetsko-klinički centar RS u Banjoj Luci“, saopćeno je iz Policijske uprave Doboj.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice Derventa, a uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.