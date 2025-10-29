Tragedija u UKC – u Tuzla, pacijent izvršio samoubistvo

Pacijent na jednoj od klinika UKC -a Tuzla izvršio je samoubistvo danas oko 13 sati.

„Operativnom centru Uprave policije MUP TK-a dežurna sestra JZU UKC Tuzla prijavila je da je muška osoba (1947), inače pacijent pomenute ustanove skočio sa visine, kojom prilikom je smrtno stradao. O događaju je obaviješteno KTTK-a, te su po uputama dežurnog tužioca istražitelji OKP PU Tuzla izvršili uviđaj, te će se sve dalje mjere i radnje preduzimati po uputama tužioca“, saopćeno je iz Uprave policije MUP -a TK.

Iz Kliničkog centra, saopšteno je da je pacijent zatečen bez srčane akcije, te da se pristupilo kardiopulmonalnoj reanimaciji, ali nažalost bezuspješno.