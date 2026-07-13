Trump poručio: Hormuški zaljev je otvoren i tako će ostati

Američki predsjednik Donald Trump najavio je ponovno uspostavljanje blokade iranskih luka, poručivši da će Hormuški tjesnac ostati otvoren za međunarodnu plovidbu, ali ne i za brodove povezane s Iranom.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social naveo da će američke snage sprečavati iranske brodove, kao i njihove kupce, da ulaze u iranske luke ili iz njih isplovljavaju. Istovremeno je poručio da će brodovima drugih država biti omogućen nesmetan prolazak kroz ovaj strateški pomorski pravac.

Američki predsjednik najavio je i da će se Sjedinjene Američke Države ubuduće predstavljati kao čuvar Hormuškog tjesnaca. Prema njegovim riječima, SAD će radi pokrivanja troškova zaštite plovidbe naplaćivati naknadu u iznosu od 20 posto vrijednosti tereta koji prolazi kroz tjesnac. Provođenje ove mjere, kako je naveo, počinje odmah.

Trump nije pojasnio na koji način će naknada biti obračunavana i naplaćivana, niti kako bi najavljeni sistem trebalo da funkcioniše u praksi.

Sjedinjene Američke Države već su u aprilu najavile presretanje i vraćanje brodova koji plove prema iranskim lukama ili iz njih isplovljavaju. Cilj te mjere bio je ograničiti prihode koje Iran ostvaruje izvozom nafte i dodatno pojačati pritisak na vlasti u Teheranu.

Iran je američku blokadu tada nazvao piratstvom, dok pravila Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora propisuju da brodovi u tjesnacima koji se koriste za međunarodnu plovidbu imaju pravo tranzitnog prolaska koji ne smije biti ometan.

Dvije zemlje su 17. juna, u okviru privremenog memoranduma o razumijevanju, pristale na smirivanje sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Najnovija Trumpova najava blokade i uvođenja naknade ponovo povećava napetosti u području kroz koje prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i gasom.