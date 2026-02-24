Turski fudbaler spasio galeba tokom utakmice: „Spasiti život je veće od titule“

Jasmina Ibrahimović

Nesvakidašnja scena obilježila je play-off lokalne amaterske lige u Istanbulu, kada je kapiten Istanbul Yurdum Spora Gani Catan spasio galeba koji je pogođen loptom tokom utakmice.

Incident se dogodio u 22. minuti susreta protiv ekipe Mevlanakapi Guzelhisar na stadionu u Zeytinburnuu, kada je golman pokušao ispucati loptu, a ona je pogodila galeba koji je preletao iznad terena. Ptica je pala na travnjak, a igra je odmah zaustavljena.

Catan je bez oklijevanja pritrčao i započeo pružanje prve pomoći, uključujući i masažu srca, pokušavajući oživjeti povrijeđenu pticu. Nakon otprilike dvije minute, galeb je počeo pokazivati znakove života, a potom je prebačen medicinskom timu na dalji tretman.

„Meč nismo završili pobjedom, ali spasiti jedan život je veća vrijednost od titule“, rekao je Catan nakon susreta.

Golman Uyanik kazao je da u prvi mah nije shvatio šta se dogodilo.

„Otišao sam do bijelog predmeta na terenu i tada sam shvatio da je to galeb. Bio sam šokiran, osjećao sam duboku tugu jer je i to živo biće“, izjavio je Uyanik.

Komentatori koji su uživo prenosili utakmicu ocijenili su da je riječ o izuzetno rijetkom događaju na fudbalskim terenima, koji je brzo privukao pažnju javnosti i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Video možete pogledati ovdje.

