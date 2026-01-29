Tužilaštvo bez odgovora o pokretanju istrage protiv Nenada Stevandića za događaje u Kotor-Varoši

Nakon što je svjedok Državnog tužilaštva na suđenju za zločine počinjene na području Kotor-Varoši ispričao da ga je 1992. ispitivao Nenad Stevandić, iz ove institucije odbijaju konkretno odgovoriti da li se protiv njega vodi istraga, dok udruženja žrtava izražavaju nezadovoljstvo, a sam Stevandić negira u sudnici iznesene navode.

Svjedok s mjerama zaštite S-19 je nedavno na suđenju Zdravku Samardžiji, optuženom za zločine u Kotor-Varoši, ispričao kako je odveden u Stanicu policije s još nekoliko komšija i da ga je, između ostalih, ispitivao i jedan koga su zvali Doktor, a kasnije je saznao da se zove Nenad Stevandić. Razgovor s njim, kako je naveo svjedok, bio je kratak, jer su ga ubrzo pozvali da ide. Rekao je da ga je pitao ko je i odakle je, kao i da su popričali o zajedničkom nastavniku, te da je razgovor bio korektan.

Na upit Detektora da li će, nakon ovih navoda, po službenoj dužnosti otvoriti istragu protiv Stevandića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, iz Tužilaštva su kratko odgovorili da je “u radu predmet i vrše se provjere navoda iz prijave u vezi događaja u Banjoj Luci, Kotor-Varoši i Prijedoru iz 1992. godine”, bez konkretnog odgovora da li je podnesena prijava i formiran predmet u odnosu na Stevandića.

“U vezi sa preostalim dijelom vašeg upita Tužilaštvo BiH nije u mogućnosti davati informacije o eventualnim postupanjima i aktivnostima u događajima koji su u fazi prethodnog krivičnog postupka (faza prijave ili istrage)”, navodi se u odgovoru iz Tužilaštva.

Stevandić je za Detektor negirao ove navode, ponavljajući kako iza svega stoji pokušaj da ga se politički diskredituje. Naveo je da je cijeli život, u miru i u ratu, pomagao ljudima.

“U životu nisam počinio nikakvo nečovještvo. Ko će sada radi političke potrebe pokušati da slaže, ko će novu laž spinovati? Ne znam ko me pominjao, tačno znam kako sam živio i kako sam radio”, rekao je Stevandić i prekinuo vezu prije nego smo uspjeli postaviti pitanje da li bi se odazvao na poziv Tužilaštva BiH u slučaju istrage.

Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida BiH, za Detektor kaže kako im se javio jedan svjedok koji je spreman svjedočiti protiv Stevandića, kao i da su te informacije proslijedili Tužilaštvu, ali da svjedok još nije kontaktiran.

“Taj predmet se već dugo vuče i mislim da je konačno vrijeme da Tužilaštvo BiH poduzme mjere jer ta osoba i dalje stvara probleme u BiH”, kaže Tahirović za Detektor.

Udruženja žrtava i ranije su tražila procesuiranje Stevandića zbog rušenja ustavnog poretka.

“Tužilaštvo BiH nema hrabrosti da se uhvati u koštac s ovim”, komentariše Tahirović za Detektor.

Iz Udruženja su tada rekli kako su Tužilaštvu BiH, uz zahtjev za procesuiranje Stevandića, dostavili na raspolaganje dijelove presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u kojima se spominje Nenad Stevandić i jedinica SOS, kojom je komandovao. Tahirović je tada za Detektor kazao da Tužilaštvo BiH već tri ili četiri godine provodi istragu protiv Stevandića zbog ratnih zločina počinjenih na području Krajine, ali su iz Tužilaštva negirali da se provodi istraga.

Osim svjedoka s mjerama zaštite, na suđenju Danku Kajkutu za zločine u Kotor-Varoši je prije nekoliko mjeseci drugi svjedok Tužilaštva ispričao kako su ga Stevandić i optuženi tukli u garaži u junu 1992. godine.

Detektor je ranije pisao kako Državno tužilaštvo ne vodi istragu protiv Stevandića nakon iskaza svjedoka o premlaćivanju, ali su potvrdili da su zaprimili prijavu o ovim događajima.