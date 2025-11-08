Stevandić: Izbori za predsjednika RS završeni prije tri godine

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da su, po njegovom mišljenju, izbori za predsjednika Republike Srpske završeni još prije tri godine, kada je mandat dobio lider SNSD-a Milorad Dodik.

“Prijevremeni izbori samo treba da verifikuju tu volju naroda i potvrde državotvornost u koalicionim odnosima”, rekao je Stevandić za Srnu.

On je naglasio da je “to mandat koji je dobio Milorad Dodik i koga će odrediti da ga dovrši u posljednjih devet mjeseci tehničko, a ne suštinsko pitanje”.

“Suštinsko pitanje je da građani Srpske ne smiju dozvoliti da Sarajevo i međunarodni faktori, koji Srpskoj ne žele dozvoliti ustavna ovlaštenja, iskopaju rovove u Srpskoj oko kojih će se narod raspoređivati”, dodao je Stevandić, ističući da je “neophodno zadržati državotvornost i pokazati da narod ne mijenja svoje mišljenje”.