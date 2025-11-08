Stevandić: Izbori za predsjednika RS završeni prije tri godine

RTV SLON
Foto: Fena

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da su, po njegovom mišljenju, izbori za predsjednika Republike Srpske završeni još prije tri godine, kada je mandat dobio lider SNSD-a Milorad Dodik.

“Prijevremeni izbori samo treba da verifikuju tu volju naroda i potvrde državotvornost u koalicionim odnosima”, rekao je Stevandić za Srnu.

On je naglasio da je “to mandat koji je dobio Milorad Dodik i koga će odrediti da ga dovrši u posljednjih devet mjeseci tehničko, a ne suštinsko pitanje”.

“Suštinsko pitanje je da građani Srpske ne smiju dozvoliti da Sarajevo i međunarodni faktori, koji Srpskoj ne žele dozvoliti ustavna ovlaštenja, iskopaju rovove u Srpskoj oko kojih će se narod raspoređivati”, dodao je Stevandić, ističući da je “neophodno zadržati državotvornost i pokazati da narod ne mijenja svoje mišljenje”.

pročitajte i ovo

Politika

Počela izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

Vijesti

Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

Vijesti

Koalicija „Pod lupom“: Do 400 posmatrača nadgledat će prijevremene izbore za...

Vijesti

Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

Politika

Cvijanović: Želimo američke posmatrače na izborima u Republici Srpskoj

Politika

Vukanović: Neodržavanje referenduma u RS znači i izdaja i kapitulacija Dodika

Vijesti

Ryanair uvodi novo pravilo za putnike: Promjene već od naredne sedmice

Sport

Rukometaši Slobode danas gostuju Bosni Visoko

Politika

Izetbegović: Ozdravljenja odnosa u BiH neće biti dok Dodik ne bude odstranjen iz politike

Sport

Promjene u sastavu Zmajeva: Barbarez aktivirao dva pretpoziva

BiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uskoro na novoj adresi

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]