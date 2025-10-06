Aplikacija sa podacima o optužnicama “SKY I ANOM PREDMETI 2021–2025“ na web stranici Tužilaštva BiH ažurirana je novim podacima, što predstavlja nastavak napora Tužilaštva da javnosti osigura transparentan uvid u rezultate istraga i procesuiranja predmeta koji proizlaze iz komunikacija preko SKY i ANOM aplikacija.

U najnovijem ažuriranju sadržani su podaci o ukupnom broju podignutih i potvrđenih optužnica, presudama koje su donesene na osnovu sporazuma o priznanju krivice, realizovanim operacijama, zapljenama, kao i drugim relevantnim pokazateljima koji svjedoče o aktivnostima u okviru borbe protiv organizovanog kriminala.

Podstranica “SKY I ANOM PREDMETI 2021–2025“ razvijena je s ciljem da medijima, građanima te akademskoj i stručnoj javnosti ponudi centralno mjesto na kojem mogu pronaći sve ključne informacije o predmetima koji se odnose na SKY i ANOM komunikacije. Na ovaj način, Tužilaštvo BiH dodatno jača otvorenost i povjerenje javnosti u svoj rad, nudeći pregled podataka koji prate složene i obimne procese u okviru ovih istraga.

Sadržaj aplikacije, koja je javnosti dostupan od maja 2024. godine, ažurira se periodično, u skladu s novim razvojem slučajeva i rezultatima istraga. Time se osigurava da svi zainteresovani mogu imati uvid u najaktuelnije informacije o radu Tužilaštva BiH na predmetima nastalim kao rezultat međunarodnih operacija razbijanja šifriranih mreža komunikacije.