Tužilaštvo HNK istražuje firmu i četiri osobe zbog nesreće u Jablanici

Istragom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), Područnog tužilaštva Konjic, o tragediji u Donjoj Jablanici, u kojoj je u noći sa 3. na 4. oktobar 2024. godine stradalo 18 ljudi, obuhvaćeno je jedno privredno društvo i četiri fizičke osobe.

Pravna i fizičke osobe su obuhvaćene istragom zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnih djela: „Zloupotreba položaja ili ovlasti“ u sticaju sa krivičnim djelom „Teški slučajevi izazivanja opće opasnosti“, krivičnim djelom „Onečišćenje okoliša“ i krivičnim djelom „Nesavjestan rad u službi“, saopćeno je iz Tužilaštva.

Ističu da se istraga nalazi u završnoj fazi i njen završetak očekuju uskoro, dok će odluka o podizanju optužnice zavisiti od analize rezultata provjera, nalaza vještaka i prikupljenih dokaza, kao i iskaza saslušanih svjedoka i osumnjičenih, a koji će predstavljati osnovanu sumnju za počinjenje navedenih krivičnih djela.

Tužilaštvo HNK Mostar, Podružno tužilaštvo Konjic podsjeća da zajedno sa pripadnicima MUP-a HNK PU Konjic, odnosno PS Konjic i PS Jablanica, provodi sve zakonom propisane radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti ove nesreće. Fokus je stavljen na utvrđivanje eventualne odgovornosti ljudskog faktora, uloge inspekcijskih službi te poslovanje firme „Sani“ d.o.o. Jablanica.

U saradnji s MUP-om HNK PU Konjic, Tužilaštvo je do sada provelo brojne istražne radnje radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela. Nakon uviđaja i obdukcija, utvrđeno je da je smrt kod većine stradalih nastupila usljed gušenja zemljom i sličnim materijalom.

Po naredbi suda, a pod nadzorom Tužilaštva HNK, istražitelji policije su izuzeli poslovnu dokumentaciju iz Ministarstva privrede HNK, a koja se odnosi na firmu „Sani“ d.o.o. Jablanica, u čijem sastavu je navodno bio i spomenuti kamenolom. Također, izuzeta je i određena poslovna dokumentacija iz firme „Sani“ d.o.o. Jablanica koja je bila predmet analize i vještačenja.

Izvršeno je i 3D skeniranje terena pomoću „Lidara“ iz zraka na širem području Donje Jablanice, s ciljem utvrđivanja količine i zapremine pokrenute zemljane mase i njenog intenziteta, te uticaja na razorne posljedice tragedije. Ovaj snimak je poslužio za daljnja vještačenja po vještaku geološke struke, navodi se u saopćenju.

Dostavljena je i dopuna policijskog izvještaja sa pratećom dokumentacijom, među kojom su zapisnici o uviđaju lica mjesta na svim lokalitetima, fotodokumentacija, nalazi mrtvozornika, zapisnici o saslušanju svjedoka, kao i drugih osoba važnih za razjašnjenje događaja, a navedena dokumentacija je predmet analize postupajućih tužilaca.

Obavljena su i brojna vještačenja po vještacima rudarske, geodetske, geološke i finansijske struke, prikupljeni su podaci od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kao i podaci od drugih institucija i službi, te je saslušan određen broj osoba u svojstvu svjedoka.

U cilju potpunog razjašnjenja okolnosti pod kojima su izvršena krivična djela, kao i u cilju prikupljanja dokaza, po potrebi će se ponovo saslušati svjedoci, vještaci i osumnjičeni, navode iz Tužilaštva.