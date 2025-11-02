Tužilaštvo TK: Djevojčice žrtve trgovine ljudima su zbrinute i na sigurnom

RTV SLON
Tužilaštvo TK/ pritvor
Foto: Kantonalno tužilaštvo TK

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona obavijestilo je javnost da su maloljetne djevojčice, žrtve trgovine ljudima, zbrinute i pod institucionalnom i stručnom zaštitom. Njihov identitet, okolnosti i mjesto boravka predstavljaju strogo zaštićene informacije, a svako objavljivanje takvih podataka predstavlja kršenje zakona i prava djece.

Iz Tužilaštva upozoravaju javnost, posebno korisnike društvenih mreža i pojedine medije, da je objavljivanje, prenošenje ili insinuacija identiteta maloljetnih žrtava krivično djelo.

„Objavljivanje, prenošenje ili insinuacija identiteta djece predstavlja krivično djelo ‘Povreda privatnosti djeteta’ iz člana 219a Krivičnog zakona Federacije BiH“, navodi se u saopštenju.

U Tužilaštvu ističu da takva ponašanja osim što su krivično djelo, predstavljaju i kršenje međunarodnih i domaćih normi – uključujući Konvenciju o pravima djeteta Ujedinjenih nacija, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, te Zakone o zaštiti djece i ličnih podataka u BiH.

„Pozivamo sve medije, korisnike društvenih mreža i pojedince da odmah uklone objave i komentare koji mogu dovesti do identifikacije žrtava, te da u izvještavanju postupaju u skladu sa zakonom, etikom i zaštitom interesa djece“, poručuju iz Tužilaštva TK.

Dodaje se da Tužilaštvo, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a TK i stručnim službama, intenzivno vodi istragu u ovom predmetu, te da je zaštita maloljetnih žrtava apsolutni prioritet u svim fazama postupka.

Podsjećamo, uhapšeno je osam osoba koje su osumnjičene da su počinili krivično djelo trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije, među kojima su i četiri službenika Uprave policije MUP-a TK.

