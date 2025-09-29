Tuzla: Obilježena 33. godišnjica formiranja 2. korpusa ARBiH

U povodu obilježavanja 33. godišnjice od formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine delegacije Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, predvođene premijerom Irfanom Halilagićem i predsjednikom Žarkom Vujovićem, položile su cvijeće i odala počast na spomen obilježjima na Slanoj Banji u Tuzli i na spomen obilježju poginulim pripadnicima MUP-a u odbrambeno oslobodilačkom ratu 1992-95.

Ovim povodom Tuzlanski kanton i premijera Halilagića posjetio je potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo. Nakon sastanka u kabinetu premijera, general Lendo zajedno je sa delegacijom Vlade TK danas položio cvijeće na spomen obilježju na Slanoj Banji.

Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježjima, u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli je upriličena svečana akademija.

Ovom prilikom premijer Halilagić je u svom obraćanju ukazao na značaj obilježavanja ovih datuma.

„Trideset i tri godine nakon formiranja II korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, s ponosom i zahvalnošću sjećamo se svih onih koji su u najtežim trenucima naše historije stali u odbranu domovine. Drugi korpus je bio i ostao simbol hrabrosti, organizovanosti i odlučnosti naroda sjeveroistočne Bosne da brani pravo na slobodu, dostojanstvo i život u vlastitoj zemlji. Danas, kada obilježavamo ovu važnu godišnjicu, prisjećamo se svih pripadnika II korpusa koji su časno nosili uniformu Armije Republike BiH, a s posebnim pijetetom odajemo počast onima koji su dali ono najvrijednije – svoje živote. Njihova žrtva je temelj naše slobode i podsjetnik da se ona nikada ne smije uzimati zdravo za gotovo. Naša je trajna obaveza da njegujemo sjećanje na njih, da poštujemo i podržavamo njihove porodice, te da u miru nastavimo graditi državu za koju su se borili – pravednu, demokratsku i sigurnu Bosnu i Hercegovinu, zemlju jednakih i slobodnih građana. Očuvanje vrijednosti za koje su se borili pripadnici Armije Republike BiH, među kojima i II korpus, naša je moralna dužnost i odgovornost prema budućim generacijama. Samo tako ćemo sačuvati istinu o odbrambeno-oslobodilačkom ratu i osigurati da duh jedinstva, hrabrosti i patriotizma nastavi živjeti u našem društvu“, kazao je premijer Irfan Halilagić.