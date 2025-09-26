Na Kovačima počelo obilježavanje 33. godišnjice osnivanja II korpusa ARBiH

Polaganjem cvijeća na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, na mezare prvog predsjednika Predsjedništva BiH i vrhovnog komandanta Armije RBiH Alije Izetbegovića, armijskog generala Rasima Delića, te na Centralnom spomen-obilježju, danas je započelo obilježavanje 33. godišnjice osnivanja II korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Ovaj datum podsjeća na hrabrost i odlučnost pripadnika II korpusa, koji su tokom rata branili najveću slobodnu teritoriju u BiH. Činjenica da su, od ukupno devet heroja odbrambeno–oslobodilačkog rata, njih trojica bili upravo iz redova II korpusa, govori o težini i intenzitetu ratnih dejstava na području koje je ovaj korpus čuvao.

Cvijeće na Kovačima položila je delegacija Tuzlanskog kantona koju su činili premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK Ibrahim Mušić i sekretar Saveza demobilisanih boraca TK Isad Smajlović.

Premijer Halilagić tom prilikom je istakao da kultura sjećanja i briga o braniteljima ostaju trajne vrijednosti našeg društva.

„Naša je obaveza čuvati uspomenu na one koji su dali svoje živote za slobodu domovine. Njihova žrtva nas obavezuje da u miru gradimo pravednije društvo i da stalno vodimo brigu o braniteljima i njihovim porodicama. To je najmanje što možemo učiniti u znak zahvalnosti i poštovanja“, poručio je Halilagić.

II korpus Armije Republike BiH formiran je 29. septembra 1992. godine sa sjedištem u Tuzli. U njegovoj zoni odgovornosti bilo je područje sjeveroistočne i dijela sjeverne Bosne, obuhvatajući Tuzlu, Posavinu, Podrinje i dio srednje Bosne. Riječ je o prostoru na kojem su se vodile najteže i najduže bitke, ali i gdje je očuvana najveća slobodna teritorija tokom rata. Upravo iz redova ovog korpusa potekla su i tri heroja oslobodilačkog rata, što jasno svjedoči o značaju i ulozi II korpusa u odbrani BiH.

Obilježavanje 33. godišnjice osnivanja II korpusa ARBiH nastavlja se narednih dana nizom aktivnosti. Osim mezarja na Kovačima u Sarajevu danas je cvijeće položeno i na mezarju Memići u Kalesiji, mezarju Rakita u Vlasenici, Veljacima u Bratuncu i Memorijalnom centru Potočari. Također poginulih branitelja delegacije su se prisjetile i na spomen-obilježju Husino, mezaru generala Hazima Šadića u Čeliću, mezarju u Rahiću i Centralnom spomen-obilježju u Brčkom.

Centralna svečanost planirana je za ponedjeljak u Tuzli. U okviru ovog dijela manifestacije, u 11 sati planirano je polaganje cvijeća na Slanoj Banji, dok će u 12:00 sati u Velikoj dvorani BKC Tuzla biti održana Svečana akademija.

Ovogodišnje obilježavanje ponovo okuplja predstavnike institucija, boračkih udruženja i građane koji će, kako je istaknuto, dostojanstveno i s ponosom odati počast braniocima Bosne i Hercegovine.