Tuzla: Samohrani roditelji ulaze u bodovanje za gradske stanove

Ali Huremović
Tuzla: Samohrani roditelji ulaze u bodovanje za gradske stanove

Samohrani roditelji bit će po prvi put obuhvaćeni pravilnikom o bodovanju prilikom dodjele gradskih stanova u Tuzli. Revidirani pravilnik, do sada nije prepoznavao ovu kategoriju građana.

Na prijedlog Kluba vijećnika Naša stranka Tuzla, upućen je amandman kojim se predviđa da i samohrani roditelji budu obuhvaćeni predmetnom odlukom. Ovaj korak, kako ističu iz stranke, posebno je značajan jer mnogi roditelji koji sami brinu o djeci teško spajaju kraj s krajem zbog malih ili nikakvih alimentacija, visokih troškova života i svakodnevnih potreba djece.

Uvođenjem ove izmjene nastoji se unaprijediti socijalna osjetljivost sistema dodjele stanova i pružiti veća podrška porodicama koje se suočavaju s izazovima samohranog roditeljstva.

