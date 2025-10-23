Tuzla servis: Devet beba rođeno u protekla 24 sata

Ali Huremović
Tuzla servis, porodilište
Foto: Ilustracija

Tuzla servis za 23. oktobar, četvrtak:

*** VODOVOD – Ulice Vikaljska i Donji Mosnik će biti bez vodosnabdijevanja do petka 24.10.2025. godine, zbog radova spajanja većeg broja objekata na novu vodovodnu distributivnu mrežu. Tokom izvođenja radova Grad Tuzla će građanima obezbjediti snabdijevanje putem cisterni sa vodom, o čemu će građani biti informisani putem predstavnika Mjesne zajednice. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 212 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je 11 intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka i jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno osam beba

Vijesti

Tuzla servis: Ulice Vikaljska i Donji Mosnik bez vode

Tuzla i TK

Tuzla servis: U SHMP pruženo 225 zdravstvenih usluga

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko ulica bez vode

Tuzla i TK

Tuzla servis – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Vijesti

Ovo su trikovi za gušću kosu, možete ih isprobati kod kuće

Vijesti

Vlada TK o održivom povratku sa predsjednikom Skupštine Grada Zvornik

Istaknuto

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Šta je obilježilo 22. oktobar?

BiH

Bećirović i Ginkel: SAD ostaju snažan partner BiH na putu ka NATO i EU

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]