Tuzla servis: Dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća

Adin Jusufović
tuzla servis

TUZLA SERVIS 11.02.2026.

VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.
HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 224 zdravstvene usluge.
VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

