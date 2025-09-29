Tuzla servis: Dva naselja bez vode, u toku sanacija kvara

Arnela Šiljković - Bojić
Tuzla servis, vodovod, vodosnabdjevanje, voda
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 29.09.2025.

*** VODOVOD – Naselja Gornji Čaklovići i Vasići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 183 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođene su tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

pročitajte i ovo

Magazin

Opasan znak na noktima koji mnogi zanemaruju

Magazin

U Evropi otkrivena regija u kojoj ljudi žive duže

Tuzla i TK

Lijepa gesta: Vijećnik GV Tuzla donirao konje i pridružio se radu Kluba „Zmajevo srce“

Vijesti

Počinje registracija putnika iz BiH na granicama EU, preuzmite letak

Sport

Esma Dizić oborila i treći bh. rekord

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]