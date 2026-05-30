Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

TUZLA SERVIS 30.05.2026.

*** VODOVOD – Vilušići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje deset krivičnih djela, dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 231 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je sedam beba, dvije djevojčice i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak i jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.