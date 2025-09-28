Tuzla servis: Jedno naselje i ulica bez vodosnabdijevanja

*** VODOVOD – Naselje Šići i ulica Ismeta Mujezinovića broj 14 bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje pet krivična djela, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 232 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je 12 beba, osam dječaka i četiri djevojčice.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

