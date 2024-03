Tuzla servis: Nekoliko ulica bez vodosnabdijevanja

Ovog jutra za svas smo prikupili servisne informacije.

Dio naselja Kiseljak nema vode zbog kvara, sanacija se očekuje tokom dana. Najava za utorak 5. mart: Doći će do otežanog odvijanja saobraćaja u dijelu ulice Armije BiH (od semafora na Brčanskoj Malti do crvenog nebodera) zbog sanacije kvara na cjevovodu u periodu od 8 sati do završetka radova. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih naselja na području grada, rečeno nam je iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Iz MUP-a TK javili su nam da javni red i mir nije narušavan, evidentirano je devet krivičnih djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća.

U protekla 24 sata pružene su 192 zdravstvene usluge, rekli su nam iz Službe Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

Iz JKP Komunalac Tuzla potvrdili su nam da se odvoz smeća odvija prema utvrđenom rasporedu.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, jedna djevojčica i dva dječaka. U privatnim porodilištima na području Tuzle rođene su dvije djevojčice.

U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava, saopšteno je iz Operativnog centra Civilne zaštite Tuzla.

Uredna isporuka toplinske energije.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana u utorak za stanovnike Sapne i uposlenike Mješovite srednje škole Sapna od 11 do 13 sati u prostorijama škole.