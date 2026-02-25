Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Nedžida Sprečaković
Vodovod, JKP Vodovod i kanalizacija, voda, vodosnabdijevanje,
Foto: Ilustracija

Tuzla servis, prve servisne informacije za 25. februar (srijeda) 2026. godine:

*** VODOVOD – Naselje Dobrnja i dio naselja Čanići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 173 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.
*** DANAS, 7. DANA RAMAZANA (SRIJEDA 25.02.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:33, SARAJEVU 17:35, ZENICI 17:36, MOSTARU 17:37, BIJELJINI 17:30, BANJA LUCI 17:38, BIHAĆU 17:43.

