Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

TUZLA SERVIS 11.03.2026.

*** VODOVOD – Dio ulice dr. Ibre Pašića i ulica Bogumilska bez vod ezog kvara na cjevovodu, čija se sanacija očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen dva puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 190 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, četiri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 21. DANA RAMAZANA (SRIJEDA 11.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:52, SARAJEVU 17:53, ZENICI 17:55, MOSTARU 17:55, BIJELJINI 17:50, BANJA LUCI 17:58, BIHAĆU 18:03.