Tuzla servis: Problemi u vodosnabdjevanju zbog nestanaka struje

Tuzla servis, prve jutarnje servisne informacije

*** Vremenska prognoza za ponedjeljak 05.01.2026. – Oblačno vrijeme sa kišom i snijegom. Dnevna temperatura od -2 do 4°C.

*** Bioprognoza za ponedjeljak 05.01.2026. – Izuzetno hladno vrijeme, sa mogućim cjelodnevnim negativnim temperaturama zraka širom zemlje, nepovoljno će djelovati na većinu populacije.

*** METEOALARM – Federalni hidrometeorološki zavod za ponedjeljak za područje Tuzle nije izdao posebna upozorenja.

*** Kvalitet zraka u Tuzli za 05.01.2026. u 07:00 sati: Umjereno zagađen. Indeks kvaliteta je 58.

*** Meteo podaci za Tuzlu za 05.01.2026. u 07:00 sati: Temperatura zraka iznosi -1°C, relativna vlažnost 91 %, brzina vjetra 0 m/s, pritisak 975 hPa.

*** VODOVOD – Naselja Husino, Kiseljak, Mramor, Ljepunice, Marići, Dobrnja, Čanići, Markelići, Orašje, dio Požarnice, Trakilovići, Jovanovići, Bojići, Polom i dio Grabovice bez vodosnabdijevanja zbog nestanka napajanja električnom energijom pumpnih stanica. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje dva krivična djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 232 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je 25 intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, šest dječaka i pet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječaka.

*** JKP KOMUNALAC – Sve raspoložive ekipe rade na čišćenju snijega po redu prioriteta. Odvoz smeća odvija se otežano zbog sniježnih padavina.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.