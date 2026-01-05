Tuzla servis: Problemi u vodosnabdjevanju zbog nestanaka struje

*** Vremenska prognoza za ponedjeljak 05.01.2026. – Oblačno vrijeme sa kišom i snijegom. Dnevna temperatura od -2 do 4°C.

*** Bioprognoza za ponedjeljak 05.01.2026. – Izuzetno hladno vrijeme, sa mogućim cjelodnevnim negativnim temperaturama zraka širom zemlje, nepovoljno će djelovati na većinu populacije.

*** METEOALARM – Federalni hidrometeorološki zavod za ponedjeljak za područje Tuzle nije izdao posebna upozorenja.

*** Kvalitet zraka u Tuzli za 05.01.2026. u 07:00 sati: Umjereno zagađen. Indeks kvaliteta je 58.

*** Meteo podaci za Tuzlu za 05.01.2026. u 07:00 sati: Temperatura zraka iznosi -1°C, relativna vlažnost 91 %, brzina vjetra 0 m/s, pritisak 975 hPa.

*** VODOVOD – Naselja Husino, Kiseljak, Mramor, Ljepunice, Marići, Dobrnja, Čanići, Markelići, Orašje, dio Požarnice, Trakilovići, Jovanovići, Bojići, Polom i dio Grabovice bez vodosnabdijevanja zbog nestanka napajanja električnom energijom pumpnih stanica. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje dva krivična djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 232 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je 25 intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, šest dječaka i pet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Sve raspoložive ekipe rade na čišćenju snijega po redu prioriteta. Odvoz smeća odvija se otežano zbog sniježnih padavina.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

