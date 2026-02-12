Tuzla servis: Pružene su 223 zdravstvene usluge

TUZLA SERVIS 12.02.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je izvršenje dva krivična djela.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 223 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, tri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka i jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

