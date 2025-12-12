Tuzla servis: Prve jutarnje servisne informacije

Prve jutarnje servisne informacije
Vremenska prognoza za danas – Pretežno sunčano vrijeme.Najviša dnevna temperatura od 2 do 7°C.
METEOALARM – Federalni hidrometeorološki zavod za područjeTuzle je izdao žuto upozorenje zbog magle.
Kvalitet zraka u Tuzli za 12.12.2025. u 06:00 sati: Nezdrav. Indekskvaliteta je 191.
*** Meteo podaci za Tuzlu za 12.12.2025. u 06:00 sati: Temperatura zrakaiznosi 3°C, relativna vlažnost 89 %, brzina vjetra do 2 m/s, pritisak990 hPa.TUZLA SERVIS 12.12.2025.
*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano jeizvršenje osam krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 253 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiridjevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Grouprođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilointervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete seodazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzlaod 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.