Tuzla servis – Rođena jedna beba

TUZLA SERVIS 19.02.2026.

Vremenska prognoza za četvrtak 19.02.2026. – Umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito. Dnevna temperatura između 6 i 12°C.

Bioprognoza za četvrtak 19.02.2026. – Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, malaksalosti, dekoncentracije, kao i problemi sa snom.

METEOALARM – Federalni hidrometeorološki zavod za četvrtak za područje Tuzle izdao je žuto upozorenje zbog vjetra.

Kvalitet zraka u Tuzli za 19.02.2026. u 06:00 sati: Nezdrav za osjetljive grupe. Indeks kvaliteta iznosio je 109.

Meteo podaci za Tuzlu za 19.02.2026. u 07:00 sati: Temperatura zraka iznosi 4°C, relativna vlažnost 89 %, brzina vjetra 3 m/s, pritisak 973 hPa.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 174 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođena je jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 1. DANA RAMAZANA (ČETVRTAK 19.02.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:25, SARAJEVU 17:27, ZENICI 17:29, MOSTARU 17:29, BIJELJINI 17:22, BANJA LUCI 17:30, BIHAĆU 17:35.