Tuzla servis: Rođene su dvije djevojčice i dva dječaka

Jasmina Ibrahimović
Foto:Ilustracija

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 206 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, dvije djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.
*** DANAS, 23. DANA RAMAZANA (PETAK 13.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:55, SARAJEVU 17:56, ZENICI 17:58, MOSTARU 17:58, BIJELJINI 17:53, BANJA LUCI 18:01, BIHAĆU 18:06.

pročitajte i ovo

Vijesti

Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je 11 beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pružene 192 usluge

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

Vijesti

Tuzla servis: U potekla 24 sata rođeno je pet beba

Vijesti

Tuzla servis – Određeni dijelovi grada bez vode zbog radova

BiH

Nafta ponovo iznad 100 dolara, pogledajte jutrošnje cijene goriva u Tuzli

BiH

Cijene dizela u FBiH od 2,41 do 2,96 KM po litri, najjeftinije u regionu

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. mart

Tuzla i TK

Delegacija Općine Neum boravila u Tuzli, razgovarano o iskustvima u vodosnabdijevanju

Vijesti

Konaković: Većina bh. državljana evakuisana s Bliskog istoka

Učitati više