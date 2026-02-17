Tuzla servis: Rođeno je 13 beba

Nedžida Sprečaković
bebe, porodilište, tuzla servis, servisne informacije
Foto: Porodilište/ Ilustracija

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 188 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, šest djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su tri dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo je 206 zdravstvenih usluga

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je devet beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Pružene su 223 zdravstvene usluge

Tuzla i TK

Tuzla servis: Dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 11 beba

Istaknuto

Tuzla servis: Dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća

Vijesti

Oskarovac Robert Duvall preminuo u 96. godini

Vijesti

U Kladnju poginuo bivši komandant Vojske RS osuđen za ratne zločine

Istaknuto

Najvažnije noći u Ramazanu – Lejletul-Bedr i Lejletul-Kadr u mjesecu posta

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. februar

BiH

Dan nezavisnosti u nedjelju, evo zašto se ne prenosi na ponedjeljak

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]