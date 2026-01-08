Tuzla servis: Rođeno je osam beba

TUZLA SERVIS 08.01.2026.

VODOVOD – Dio naselja Hasanbašići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Uklanjanje kvara se očekuje u toku dana. Dio naselja Pasci bez vodosnabdijevanja zbog prekida napajanja električnom energijom pumpne stanice. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje jednog krivičnog djela, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća.

HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 216 zdravstvenih usluga.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

JKP KOMUNALAC – Sve raspoložive ekipe rade na čišćenju snijega po redu prioriteta. Odvoz smeća odvija se otežano zbog sniježnih padavina.

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

