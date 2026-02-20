Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 11 beba

Arnela Šiljković - Bojić
Statistika o broju umrlih i rođenih
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 20.02.2026.

*** VODOVOD – Zbog sanacije kvara na cjevovodu bez vodosnabdijevanja će biti naselje Moluhe, naselje Drežnik, dio naselja Krojčica, dio ulice 18. Hrvatske brigade, dio ulice Mitra Trifunovića Uče i dio ulice Bosne Srebrene u periodu od 8 sati do završetka radova. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 188 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, šest dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.
*** DANAS, 2. DANA RAMAZANA (PETAK 20.02.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:26, SARAJEVU 17:28, ZENICI 17:29, MOSTARU 17:30, BIJELJINI 17:23, BANJA LUCI 17:31, BIHAĆU 17:36.

