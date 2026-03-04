Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

TUZLA SERVIS 04.03.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 208 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, pet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 14. DANA RAMAZANA (SRIJEDA 04.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:43, SARAJEVU 17:44, ZENICI 17:46, MOSTARU 17:46, BIJELJINI 17:41, BANJA LUCI 17:49, BIHAĆU 17:54.