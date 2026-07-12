Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

TUZLA SERVIS 12.07.2026.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen dva puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se četiri saobraćajne nezgode, 3 ostala događaja.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 250 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak i jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.