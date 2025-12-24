Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno osam beba

Arnela Šiljković - Bojić
Broj rođenih beba, Bebe, porodilište, Tuzla servis
Pordilište/ilustracija

TUZLA SERVIS 24.12.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 291 zdravstvena usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Vijesti

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je pet beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 12 beba

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 13 beba

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 23. dan decembra?

BiH

Poslodavci: Povećanje minimalne plaće i neradna nedjelja obilježili godinu u FBiH

Vijesti

Koksara Lukavac: Sastanak sa Vladom FBiH bez rješenja, radnici čekaju odluku

Magazin

Imate kosilicu, da li trebate ostavljati gorivo u njoj tokom zime?

Sport

Karate klub „DO“ Tuzla najbolji u ukupnom poretku Regionalne lige

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]