Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pružene 192 usluge

TUZLA SERVIS 05.03.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 192 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 15. DANA RAMAZANA (ČETVRTAK 05.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:44, SARAJEVU 17:45, ZENICI 17:47, MOSTARU 17:47, BIJELJINI 17:42, BANJA LUCI 17:50, BIHAĆU 17:55.