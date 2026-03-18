Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pruženo 156 zdravstvenih usluga

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: RTV Slon

TUZLA SERVIS 18.03.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 156 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, šest djevojčica i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.
*** DANAS, 28. DANA RAMAZANA (SRIJEDA 18.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 18:00, SARAJEVU 18:01, ZENICI 18:03, MOSTARU 18:03, BIJELJINI 17:58, BANJA LUCI 18:06, BIHAĆU 18:11.

