Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pruženo 156 zdravstvenih usluga

TUZLA SERVIS 18.03.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 156 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, šest djevojčica i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 28. DANA RAMAZANA (SRIJEDA 18.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 18:00, SARAJEVU 18:01, ZENICI 18:03, MOSTARU 18:03, BIJELJINI 17:58, BANJA LUCI 18:06, BIHAĆU 18:11.