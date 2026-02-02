Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pruženo 214 zdravstvenih usluga

Foto: RTV Slon

TUZLA SERVIS 02.02.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 214 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

