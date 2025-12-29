Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Arnela Šiljković - Bojić
Centralno grijanje: Obustavljeno provođenje tehnološke probe
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 29.12.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 272 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođena su dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: Dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo 265 zdravstvenih usluga

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u porodilištu UKC-a rođeno 10...

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno osam beba

Vijesti

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je pet beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

BiH

Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

Magazin

Naučnici upozoravaju: Čačkanje nosa povećava rizik od ozbiljne bolesti

Istaknuto

Završeni “Bingo & Pannonica Winter Days”: Osmijesi mališana obojili zimske dane

Magazin

Mamurluk s godinama postaje sve gori: Evo kako ga ublažiti

Magazin

Kako se riješiti neprijatnih mirisa nakon kuhanja?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]