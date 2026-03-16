Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Arnela Šiljković - Bojić
TUZLA SERVIS 16.03.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 174 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je sedam intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i dva dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.
*** DANAS, 26. DANA RAMAZANA (PONEDJELJAK 16.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:58, SARAJEVU 17:59, ZENICI 18:01, MOSTARU 18:01, BIJELJINI 17:56, BANJA LUCI 18:04, BIHAĆU 18:09.

Istaknuto

Tuzla servis: Rođene su dvije djevojčice i dva dječaka

Vijesti

Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je 11 beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pružene 192 usluge

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

Vijesti

Tuzla servis: U potekla 24 sata rođeno je pet beba

BiH

Denis Bećirović od danas predsjedavajući Predsjedništva BiH

Istaknuto

Hoće li danas biti ukinute akcize na gorivo?

Istaknuto

U Tuzlanskom kantonu 18 intervencija vatrogasaca u protekla 24 sata

Istaknuto

Saobraćaj u BiH bez većih zastoja, radovi na više dionica i izmijenjen režim na pojedinim cestama

Istaknuto

Sunčano i toplo u Tuzli danas do 16°C, narednih dana stižu pljuskovi i promjenjivo vrijeme

Učitati više