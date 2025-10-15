Tuzla servis: Zabilježeno 14 saobraćajnih nezgoda

Selma Jatić
Foto: Screenshoot/ Južna magistrala

Tuzla servis – U Tuzli je protekla 24 sata bilo mirno, bez većih problema u funkcionisanju gradskih službi i javnih preduzeća.

Prema izvještaju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, vodosnabdijevanje je uredno u svim gradskim i prigradskim naseljima. JKP „Komunalac“ saopćava da se odvoz otpada odvija prema planiranom rasporedu, dok iz Centralnog grijanja Tuzla navode da je isporuka toplinske energije uredna.

Profesionalna vatrogasna jedinica imala je četiri intervencije, a služba Hitne medicinske pomoći pružila je 194 zdravstvene usluge. U UKC-u Tuzla rođeno je pet beba – tri dječaka i dvije djevojčice, dok je u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena jedna djevojčica i jedan dječak.

MUP Tuzlanskog kantona evidentirao je narušavanje javnog reda i mira u jednom slučaju, četiri krivična djela i 14 saobraćajnih nesreća.

Operativni centar Civilne zaštite Tuzla nije imao intervencija, a iz Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla podsjećaju da se dobrovoljno darivanje krvi može obaviti svaki radni dan od 8 do 15 sati.

