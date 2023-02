U BiH za dane vikenda oblačno vrijeme, naredne sedmice stabilnije

U Bosni i Hercegovini za dane vikenda preovladavat će umjereno oblačno vrijeme. Bez padavina će biti u subotu. Jutarnje temperature u centralnim dijelovima BiH spuštat će se do -10 stepeni, na sjeveru Bosne do -5, a na jugu zemlje najveće minimalne temperature kretat će se do 2 stepena.

Najviše dnevne kretat će se od -1 do 5, na jugu zemlje do 10 stepeni – kazao je Feni klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Dženan Zulum.

Nešto više oblačnosti se očekuje u nedjelju. Tako da je u Bosni moguć slab snijeg, ali i u sjevernoj Hercegovini, dok na krajnjem jugu zemlje može padati susnježica ili kiša.

– Padavine se odnose na prvi dio dana. Već u drugom dijelu dana doći će do postepenog prestanka padavina i razvedravanja. Temperature će biti nešto malo veće u odnosu na subotu, tako da će najniže temperature biti do -6 u centralnim dijelovima BiH, a na jugu od 4 stepena. U najvećem dijelu BiH će temperatura preći u plus, tako da u Bosni će biti biti do 6, a na jugu zemlje i do 11 stepeni – kazao je Zulum.

Istakao je da će početak naredne sedmice proteći u stabilnim vremenskim prilikama s malo oblaka i temperaturama koje će biti primjerene mjesecu februaru, ali ipak će biti nešto malo veće u odnosu na ove temperature koje su ovih dana.

Najniža temperatura će se spuštati do -5, a maksimalna će se kretati od 6 u Bosni, pa do 12 stepeni na području Hercegovine.

– Do kraja naredne sedmice prema sadašnjim pokazateljima biće stabilno vrijeme sa nešto više sunčanih intervala. U jutranjim satima u Bosni će i dalje biti prisutni minusi dok maksimalne temperature mogu se kretati do 7-8 stepeni. Na jugu zemlje ne bi trebalo da bude jutarnjih minusa, otprilike najniže temperature bi mogle da budu oko 3 dok maksimalne temperature će biti od 13 do 15 stepeni – kazao je Zulum.

Prema njegovim riječima, zbog ovakvih vremenskih prilika u centralnim dijelovima zemlje, u jutarnjim satima nije isključena niska oblačnost i malo veća koncentracija zagađenja zraka.

RTV Slon/Fena