U Domu penzionera Tuzla ponovo omogućene posjete

RTV SLON

U Domu penzionera Tuzla ponovo su omogućene posjete korisnicima, saopšteno je iz ove ustanove.

Kako je objavljeno, porodice štićenika mogu dolaziti u posjete svakog dana u dva termina – od 10 do 12 sati i od 15 do 18 sati.

Iz Doma penzionera navode da svi koji žele dobiti dodatne informacije o svojim srodnicima mogu kontaktirati ustanovu putem brojeva telefona 035/330-426 i 062/802-216.

Ova odluka dolazi nakon što je prethodnih dana Dom bio zatvoren za posjete zbog tragedije u kojoj je izgubljeno više života, a sada se, uz poštivanje propisanih procedura, uspostavlja redovan režim posjeta.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vive Žene nude psihološku podršku nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla

Tuzla i TK

Gdje smo izgubili empatiju: Osvrt naše sugrađanke na komentare o tragediji...

Tuzla i TK

Završene obdukcije devet stradalih štićenika Doma penzionera u Tuzli

Tuzla i TK

U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog tragedije u Domu penzionera

Tuzla i TK

Solidarnost na djelu: Stigle prve donacije za Dom penzionera

BiH

Brčko distrikt proglasio 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u Tuzli

BiH

U Milanu otvorene izložbe o Sarajevu i genocidu u Srebrenici

Vijesti

Pretres u prostorijama Aerodroma Sarajevo, sumnje na zloupotrebu položaja

Istaknuto

Beograd: Državljanka BiH pokušala nožem ubiti policajca, ranjena i hospitalizirana

Istaknuto

U akciji MUP-a TK u Kalesiji pronađeno oružje, eksplozivne naprave i 33.000 eura

Vijesti

Vive Žene nude psihološku podršku nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]