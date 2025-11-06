U Domu penzionera Tuzla ponovo omogućene posjete

U Domu penzionera Tuzla ponovo su omogućene posjete korisnicima, saopšteno je iz ove ustanove.

Kako je objavljeno, porodice štićenika mogu dolaziti u posjete svakog dana u dva termina – od 10 do 12 sati i od 15 do 18 sati.

Iz Doma penzionera navode da svi koji žele dobiti dodatne informacije o svojim srodnicima mogu kontaktirati ustanovu putem brojeva telefona 035/330-426 i 062/802-216.

Ova odluka dolazi nakon što je prethodnih dana Dom bio zatvoren za posjete zbog tragedije u kojoj je izgubljeno više života, a sada se, uz poštivanje propisanih procedura, uspostavlja redovan režim posjeta.