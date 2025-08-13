U FBiH nedostaje zaliha krvi, a potrebe sve veće

Osigurati dovoljne dnevne zalihe krvi i krvnih pripravaka pravovremeno za sve pacijente veliki je izazov svake godine, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH poručuju da darivalaca ima, ali su potrebe mnogo veće.

– Nevjerovatno koliko imamo zahtjeva za krvnom grupom A, a zatim 0, te naravno RH negativni pripravci. Mi smo odzivom zadovoljni, ali problem je nesrazmjer između zahtjeva i dostupnosti darivalaca krvi – kazala je Aida Đozo, direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

Krv je potrebna u brojnim situacijama – od planiranih operacija do nepredviđenih, poput saobraćajnih nesreća. Zato je važno da zalihe uvijek budu dostupne.

– Iz dana u dan je razlika, s obzirom na to da se u UKC-u Tuzla liječe pacijenti i iz drugih kantona. Oko 400-500 doza treba biti svaki dan na stanju da bismo imali sigurnu zalihu krvi. Pacijenta treba da čeka krv, a ne da pacijent čeka krv – kazala je dr. Sabina Čamdžić Smajić, specijalista transfuzijske medicine u UKC-u Tuzla.

Iz Zavoda navode da je izazov sve veći, pa su nedavno morali kontaktirati i svoje redovne davaoce kako bi se osigurale nove doze.

– Naša misija je osigurati dovoljne količine sigurnih i kvalitetnih krvnih pripravaka za sve pacijente, ali to postaje sve veći izazov. Na dnevnoj bazi tokom cijele godine moramo pokriti planirane i neplanirane situacije. Dvije trećine slučajeva su redovni, hladni programi kojih je sve više, a jedna trećina su hitne situacije koje ne možemo predvidjeti – kazala je Aida Đozo.

Ljekari pozivaju građane da, ukoliko su u mogućnosti, daruju krv i bez poziva, jer osim što nekome možete spasiti život, darivanje krvi pozitivno utiče i na zdravlje davaoca.