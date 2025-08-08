U FBiH sve manje obrađenih poljoprivrednih površina uprkos stotinama miliona maraka za podsticaje

Adin Jusufović
Iako je Vlada FBiH u sezoni 2024/2025. za novčane podrške poljoprivredi izdvojila 175 miliona maraka, podaci Zavoda za statistiku FBiH pokazuju da sela i dalje ostaju prazna, a obradive površine zarastaju u korov.

Ukupno je obrađeno 177.006 hektara zemljišta, što je 3,9 posto manje nego prethodne godine. Najveći pad bilježi se kod žitarica – 5,6 posto, dok su smanjene i površine pod povrćem za 4,7 posto te stočno-krmnim biljem za 1,4 posto, a blagi rast od 0,6 posto zabilježilo je industrijsko bilje.

U isto vrijeme, sjetva pšenice smanjena je za 1,7 posto, krompira za 4,8, paradajza za 4,3, a kukuruza za čak 10,5 posto, dok se značajne količine hrane i dalje uvoze. Prema riječima Enesa Hasanovića iz Udruženja poljoprivrednika TK, glavni problemi su visoki troškovi repromaterijala, goriva i obrade zemlje, nepostojanje zagarantovanih otkupnih cijena te izostanak državne strategije razvoja poljoprivrede.

Zbog nepostojanja državnog Ministarstva poljoprivrede, poljoprivrednici su uskraćeni i za sredstva iz evropskih fondova. Hasanović ističe da je ove godine sjetva jednog hektara kukuruza koštala više od 2.400 KM, dok podsticaji iznose svega 500 do 600 KM, što mnogima onemogućava rentabilnu proizvodnju.

Bez adekvatne zaštite domaće proizvodnje, slobodnog tržišta i sve izraženijih posljedica klimatskih promjena, broj aktivnih poljoprivrednika u FBiH nastavlja da se smanjuje.

pročitajte i ovo

Vijesti

Ponovno odbijena žalba supruge Radovana Karadžića na američke sankcije

Sport

Ermin Memić prvi preplivao jezero Modrac

Magazin

Danas je Svjetski dan mačaka, evo zašto zaslužuju posebno mjesto u našem životu

Tuzla i TK

Poznati krajnji rokovi za podnošenje zahtjeva za kantonalne novčane podrške u poljoprivredi

Vijesti

Donald Trump odgovorio Bećiroviću: Zajedno možemo postići sve

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]