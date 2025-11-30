U Korićanima do 11 sati niko nije glasao na ponovljenim izborima

U mjestu Korićani kod Kneževa danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, ali prema prvim podacima, do 11 sati niko od upisanih birača nije izašao na glasanje. Ovu informaciju potvrdio je predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić, navodeći da je do tog trenutka izlaznost bila apsolutna nula.

„Do 11.00 sati izlaznost je nula, odnosno nijedan birač nije izašao na izbore. Sljedeći presjek rezultata bit će u 15.00 sati“, rekao je Dukić za RTRS.

Izbori u ovom naselju prvobitno su bili odgođeni prošle nedjelje zbog snježnih padavina i neprohodnih puteva. Biračko mjesto otvoreno je u 7.00 sati i radiće do 19.00 sati, a na spisku je registrovano 56 glasača.

Očekuje se da će se izlaznost povećati tokom dana, dok će konačni podaci biti poznati nakon zatvaranja biračkog mjesta.