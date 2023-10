U nedjelju izmjena režima saobraćaja u Tuzli

U nedjelju 29.10. 2023. doći do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja u Tuzli, zbog održavanja 7. tuzlanskog maratona i to prema ruti trke 7. tuzlanskog maratona.

Start je na mostu Panonika, a do obustava saobraćaja će dolaziti od raskrsnice Brčanska Malta do kružnog toka kod Siporexa (Xella) saobraćaj će se odvijati dvosmjerno u jednoj kolovoznoj traci sa ograničenjem brzine 50km/h, druga traka će biti zatvorena od 9:00 do 13:00 sati.

Ulica Nikole Tesle, ulica 18. Hrvatske brigade i Rudarska do semafora kod Paša bunara od 9:00 će biti zatvorena.

U 13:30 će biti zauzeta južna kolovozna traka a sjevernom će se saobraćati u dva smjera

Također tokom trajanja maratona u funkciji neće biti parkinzi ispred stadiona „Tušanj“, ispred JKP „Panonika“ i ograđeni parking kod JKP „ Panonika“.