Sutra izmjena režima saobraćaja u Tuzli

Sutra u Tuzli privremena izmjena režima saobraćaja zbog održavanja Državnog prvenstva u triatlonu.

Prema najavi organizatora, sjeverna magistrala bit će zatvorena u smjeru od kružnog toka Tenis do Siporex-a u periodu od 13:00 do 14:45 sati. U isto vrijeme, dodatne obustave saobraćaja planirane su i na šetalištu Slana Banja, Klosterskoj ulici te na dionici sjeverne magistrale od kružnog toka Tenis do kružnog toka Skver, u periodu od 13:30 do 15:15 sati.

Građanima se savjetuje da u navedenom vremenu koriste alternativne pravce, posebno južnu magistralu, te da poštuju upute policije i redara na terenu. Saradnja vozača i pješaka ključna je za sigurnost takmičara i nesmetano održavanje sportskog događaja u centru grada.