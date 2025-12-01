U pravosuđu TK počeo štrajk: Zaposlenici traže veće plate i bolji status

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu danas je započeo štrajk zbog nezadovoljstva visinom plaća i naknada administrativno-tehničkog osoblja u pravosudnim institucijama.

Štrajk se provodi u svim pravosudnim institucijama na području TK u kojima sindikat ima reprezentativnost – općinskim sudovima u Tuzli, Banovićima, Lukavcu i Srebreniku, Kantonalnom sudu u Tuzli te Kantonalnom tužilaštvu TK.

Prema saopćenju sindikata, nezadovoljstvo će biti iskazano i protestnom šetnjom prema Vladi TK i Ministarstvu pravosuđa i uprave. Uporedo s tim, zaposlenici će ostatak radnog vremena provoditi u štrajku unutar svojih prostorija. Tačan termin protestne šetnje bit će naknadno saopćen policiji i medijima.

Kao glavni razlog štrajka, sindikat ističe dugogodišnje potplaćivanje i neadekvatan tretman radnika koji, kako navode, obavljaju „izuzetno teške, odgovorne i zahtjevne dužnosti“, a čije se plaće kreću oko 1200 KM. Sindikat zahtijeva povećanje osnovice za obračun plaće za 20% u 2026. godini, povećanje plaća za posebne uslove rada u iznosu od 10 do 20% te redovno tromjesečno usklađivanje plaća u slučaju inflacije veće od pet posto.

„Odluka o štrajku donesena je nakon što Vlada TK i resorno ministarstvo, uprkos brojnim podnescima koje smo im uputili, nisu pokazali spremnost za socijalni dijalog i poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih“, navodi se u saopćenju sindikata.

Podsjećaju da je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa formiran u aprilu 2024. godine s ciljem zaštite prava i interesa zaposlenih u ovoj oblasti. Ističu da radnici prolaze sigurnosne provjere, obavljaju više zadataka zbog nedostatka kadra, te da zbog reforme pravosudnog sistema i usklađivanja s evropskim standardima preuzimaju nove i sve složenije obaveze.