Nedžida Sprečaković
U toku akcija FUP-a naziva "Barut", foto: Fena

Pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, pripadnici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode akciju kodnog naziva “Barut”, potvrdila je Feni portparolka Federalnog tužilaštva Nina Hadžihajdarević.

Akcija se provodi u cilju dokumentovanja krivičnih djela zlouptreba položaja ili ovlaštenja, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

– Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi sa postupkom prodaje imovine PS Vitezit doo Vitez u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, te zbog krivičnih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac WDG doo Zagreb ušao u posjed ove firme – kazala je Hadžihajdarević.

Istakla je da su u toku pretresi u PS Vitez doo u stečaju, pravnom subjektu WDG doo Vitez i na više lokacija na području Srednjobosanskog kantona.

Više informacija bit će poznato u toku dana.

