U Tuzli promovisana knjiga “Od začeća do rođenja”

U tuzlanskom ateljeu Ismet Mujezinović upriličena je promocija knjige “Od začeća do rođenja” autora prof. dr. Lejle Mešalić i doc. dr. Igora Hudića.

Promotorice knjige u prepunom ateljeu bile su prof.dr. Devleta Balić i prof.dr. Mahira Jahić.

Autorica knjige prof.dr Lejla Mešalić za Fenu je izjavila da su mnoge dileme između biologa, teologa i medicinara kada zapravo počinje život čovjeka, ali ono što je sigurno jeste da u stadiumu embriuma i fetusa i na samom početku trudnoće taj ljudski život je najosjetljiviji.

Zato je i ta antenatalna zaštita koja pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje naše trudnice nadziru trudnoću veoma značajna.

– Svjedoci smo tehnološkog napretka i napretka medicinske struke, to se odvija munjevitom brzinom jer prije 20-ak godina je postojao 2D ultrazvuk, danas postoje 3D, 4D, 5D ultrazvuk, postoje prenatalni testovi koji su veoma pouzdani. Naš cilj je bio da objedinimo primarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Ja sam pisala o antenatalnoj zaštiti u domenu primarne zdravstvene zaštite i planiranju porodice, a o onom šta se događa u našim rodilištima pisao je kolega Hudić, dakle o samom porođaju i periodu babinja. Naš cilj je da ukažemo na značaj tog tima, zapravo timskog rada gdje je u središtu naš pacijent, odnosno naša trudnica – kaže prof. dr. Lejla Mešalić

Po njenim riječima, knjiga je namijenjena studentima Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, specijalizantima ginekologije i akušerstva, specijalizantima porodične medicine, ali i široj čitalačkoj publici “jer smo nastojali da ona bude bliski saradnik i savjetnik budućim roditeljima kako bi suvereno vladali novonastalom situacijom, odnosno trudnoćom, i da uživaju u toj roditeljskoj ulozi”.

Knjiga je pisana na način da bude pristupačna, te da se uz korisne savjete sagleda novonastala situaciju koju donosi trudnoća, porođaj i period babinja.

– Zamisao knjige je da se piše jednim stilom koji će biti dovoljno stručan da je koriste studenti medicine, ljekari specijalizanti, ali i da bude korisna široj čitalačkoj publici. Knjiga se zove „Od začeća do rođenja“, ali smo obradili i temu koja se bavi neplodnošću, čitavom trudnoćom i dolazimo do onog djela koji je i najviše stigmatiziran, a to je porođaj. Mi smo objasnili sve faze koje prolazi jedna rodilja, sve faze koje treba da prođe prije nego dođe u porodilište i poslije rođenja djeteta te šest sedmica koje mi nazivamo babinje u kojem se stanje rodilje vraća u ono od prije porođaja. Nadam se da će knjiga doći do populacije zbog koje smo pisali knjigu, pored studenata i kolega, to je opšta populacija – kaže doc.dr Igor Hudić.

Knjiga će doprinijeti daljnjem usavršavanju zdravstvenih profesionalaca, ali i obrazovanju novih generacija. Tehnološki razvoj je konstantan, zbog čega su kontinuirana edukacija i učenje neophodni u primjeni novih procedura.