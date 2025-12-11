U UKC Tuzla počela Prva škola ultrazvučne dijagnostike dojke

Ali Huremović
U UKC Tuzla počela Prva škola ultrazvučne dijagnostike dojke

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla počela je s radom Prva škola ultrazvučne dijagnostike dojke, realizovana u okviru programa kontinuirane medicinske edukacije. Škola je zvanično otvorena 10. decembra 2025. godine i trajat će do 19. decembra, a cilj joj je unaprijediti kvalitet ultrazvučne dijagnostike te omogućiti savremenu i standardiziranu edukaciju ljekara.

Program pohađa deset polaznika koji će, uz teorijska predavanja i praktične vježbe pod mentorstvom stručnjaka UKC-a Tuzla, savladati najnovije metode i preporuke u primjeni ultrazvuka u dijagnostici bolesti dojke. Škola se organizuje u saradnji s Ljekarskom komorom Tuzlanskog kantona.

Voditeljica škole, dr. med. sc. Hanifa Fejzić, specijalista radiologije s Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, istakla je da se u Centru za dojku UKC Tuzla mjesečno otkrije između 11 i 15 novih karcinoma dojke, što potvrđuje važnost edukacije kadra. Naglasila je da Škola predstavlja osnovu za daljnje jačanje stručnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite pacijentica.

Dobrodošlicu polaznicima u ime UKC-a Tuzla uputila je i prof. dr. med. sc. Svjetlana Mujagić, načelnica Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu. Naglasila je kako primarna zdravstvena zaštita ima ključnu ulogu u ranom prepoznavanju sumnjivih slučajeva i da ovakvi programi doprinose kvalitetnijem upućivanju pacijenata prema Centru za dojku.

U ime Ljekarske komore TK govorila je prof. dr. med. sc. Lejla Mešalić, koja je posebno istakla veliku zainteresovanost polaznika iz cijele Bosne i Hercegovine. Podsjetila je da je karcinom dojke vodeći uzrok smrtnosti kod žena i naglasila značaj edukovanog kadra u svim nivoima zdravstvene zaštite.

Praktičnu nastavu vodit će prim. dr. Mensura Burina, dr. med. sc. Hanifa Fejzić i dr. Alma Gulamović, dok će teorijska predavanja držati prim. dr. Dijana Koprić, prof. dr. Nihad Mešanović, prof. dr. med. sc. Lejla Mešalić, doc. dr. med. sc. Jasminka Mustedanagić Mujanović i prof. dr. med. sc. Adi Rifatbegović.

Ova škola predstavlja značajan iskorak u jačanju stručnih kapaciteta u oblasti dijagnostike karcinoma dojke, s ciljem ranog otkrivanja bolesti i poboljšanja zdravstvene zaštite žena u Tuzlanskom kantonu i šire.

