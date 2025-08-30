Ubijen bivši predsjednik parlamenta

U Lavovu je danas ubijen bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta i nekadašnji šef Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Andrij Parubij.

Prema prvim informacijama, pucnjava se dogodila u Sihivskom okrugu, gdje je Parubij pogođen s pet hitaca i preminuo na mjestu. Napadač je nakon zločina pobjegao biciklom, a istraga je u toku.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izrazio je saučešće porodici i najavio da će sve raspoložive snage biti angažovane na pronalasku počinioca.

Parubij je bio poslanik od 2007. godine, a od 2016. do 2019. obavljao je funkciju predsjednika Vrhovne rade. Rođen je 1971. u Lavovskoj oblasti, diplomirao je historiju na Univerzitetu Ivan Franko, a kasnije završio postdiplomski studij iz političkih nauka i sociologije.

Na početku ruske agresije bio je sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, zbog čega je često bio meta propagande i dezinformacija iz Moskve. Od 2019. godine bio je član stranke Evropska solidarnost.